В США тысячи Porsche, Bentley и Audi конфискованы из-за детали из КНР

Несколько тысяч автомобилей Porsche, Bentley и Audi конфискованы в портах США из-за запрещенной детали китайского производства. Поставщик, материнская группа Volkswagen, заверил, что не знал о происхождении детали, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Собеседник рассказал, что компонент изготовили в западном Китае, но пока невозможно точно подтвердить, что деталь произведена в Синьцзяне. США запретили импорт продукции из этого региона на фоне заявлений, что там используют принудительный труд. Поставщик заверил, что ему не было известно происхождение детали, она получена от косвенного поставщика.

«Как только мы получили информацию об обвинениях в отношении одного из наших субпоставщиков, мы начали расследование. Мы проясним факты и предпримем соответствующие шаги вплоть до прекращения отношений с поставщиками, если подтвердятся серьезные нарушения», – пишет издание.

Немецкий концерт сообщил американским властям о возможном нарушении, как только узнал о происхождении детали. Под конфискацию попали более тысячи спортивных автомобилей и внедорожников Porsche, несколько сотен Bentley и несколько тысяч Audi. По словам собеседника, таможенная служба США разрешила поставщику начать ремонт автомобилей для замены запрещенной детали. Работы уже ведутся.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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