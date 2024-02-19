В США неизвестный устроил стрельбу в ресторане

В США при стрельбе в ресторане один человек погиб, пятеро получили ранения. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление отделения полиции.

Инцидент произошел в ресторане Waffle House в Индианаполисе. В больницу доставили пятерых пострадавших. Женщина, находившаяся в критическом состоянии, скончалась несмотря на усилия медиков. Состояние четверых раненых оценивается как стабильное.

Чуть позже стало известно о мужчине, который также пострадал при стрельбе. Его ранения очень тяжелые, врачи борются за жизнь пациента.

Тем временем, полиция проводит расследование и выясняет личности виновных. Не исключено, что к стрельбе могут быть причастны сами пострадавшие.

Индианаполис, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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