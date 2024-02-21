ООН остановила доставку продуктов на север сектора Газа

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) приостановила доставку продовольствия в северные районы сектора Газа из-за опасности для сотрудников. ВПП признала, что решение повысит риск голодной смерти для сотен палестинцев, передает агентство «Анадолу».

«Газа стремительно погружается в состояние голода и болезней. Люди начали умирать от голода. ВПП стремится срочно помочь отчаявшимся людям в Газе. Однако нужно обеспечить безопасность, чтобы доставить критически важную продовольственную помощь», – говорится в заявлении ВПП.

Из-за обстрела грузовика БАПОР доставку помощи приостановили на три недели. После перерыва первый же грузовик с продовольствием был атакован голодной толпой. Со второй колонной случилось то же самое.

Организация заверила, что ищет способы скорее возобновить доставку помощи.

«Для предотвращения катастрофы необходимо срочно расширить масштабные потоки помощи в Газу, открыть КПП на севере Газы. Газа держится на волоске. ВПП должна помочь обратить вспять ситуацию для тысяч отчаянно голодающих людей», – заявили в организации.

Жители северных районов сектора Газа пекут лепешки из корма для животных, чтобы спастись от голода. По данным палестинского Минздрава, на конец января около 600 тыс. палестинцев на севере анклава находились под угрозой смерти из-за голода и вызванных им болезней.

Рим, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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