В Нидерландах при обрушении строящегося моста погибли два человека

В Нидерландах часть строящегося моста рухнула на людей, погибли два человека. Об этом сообщает De Telegraaf.

Инцидент произошел на окраине Лохема в провинции Гелдерланд на востоке страны. Рабочие возводили мост через канал Твенте. Два крана подняли одну из больших арок, но закрепить ее не успели. Конструкция начала раскачиваться, а затем упала на строительные леса, на которых в тот момент находились рабочие.

По предварительным данным, погибли два человека. На месте работают спасательные службы.

Ранее сообщалось, что в Китае грузовое судно врезалось в опору моста, в результате часть конструкции обрушилась, а несколько автомобилей оказались в воде.

Амстердам, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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