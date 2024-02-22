российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 22 февраля 2024, 08:32 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Китае грузовое судно снесло пролет автомобильного моста

В Китае грузовое судно врезалось в опору моста, в результате часть конструкции обрушилась, а несколько автомобилей оказались в воде. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в городе Гуанчжоу. Капитан судна не рассчитал траекторию движения и задел опору, один из пролетов моста обрушился.

На переправе в этот момент находились транспортные средства, несколько автомобилей и автобус упали в воду. Информация о пострадавших уточняется.

На месте происшествия работают спасатели и другие экстренные службы. Проводится расследование причин произошедшего.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Китай

Индия и Китай договорились поддерживать мир на границе в горах / Три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из России / В КНР выпустили отряхивающийся от снега электрокар / Самолет экстренно приземлился в Гонконге из-за взрыва пауэрбанка / Глава ФБР США обвинил китайских хакеров в беспрецедентных кибератаках / В США тысячи Porsche, Bentley и Audi конфискованы из-за детали из КНР / В МИД РФ считают временными трудности в расчетах с Китаем / Китайские банки начали возвращать платежи компаниям из России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Транспорт, Китай,