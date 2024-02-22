В Китае грузовое судно снесло пролет автомобильного моста

В Китае грузовое судно врезалось в опору моста, в результате часть конструкции обрушилась, а несколько автомобилей оказались в воде. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в городе Гуанчжоу. Капитан судна не рассчитал траекторию движения и задел опору, один из пролетов моста обрушился.

На переправе в этот момент находились транспортные средства, несколько автомобилей и автобус упали в воду. Информация о пострадавших уточняется.

На месте происшествия работают спасатели и другие экстренные службы. Проводится расследование причин произошедшего.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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