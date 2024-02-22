Британские ученые предупредили о гибели 11 000 человек в Газе из-за последствий войны

Более 11 тыс. палестинцев могут погибнуть в секторе Газа даже в случае немедленного прекращения огня, следует из исследования британских ученых. Эти люди погибнут от болезней, которые быстро распространяются среди ослабленных голодом людей.

Эксперты подсчитали, что до августа 2024 года вспышки холеры, полиомиелита, кори, менингококкового менингита и не долеченные ранения унесут жизни порядка 11 580 человек. Около 34% погибших составят дети, приводит данные агентство «Анадолу».

Исследование провели Центр здравоохранения в условиях гуманитарных кризисов при Лондонской школе гигиены и тропической медицины и Центр гуманитарного здравоохранения американского Университета Джонса Хопкинса.

По данным палестинского Минздрава число погибших в секторе Газа достигло 29 313 человек. Количество раненых в результате израильских бомбежек палестинцев выросло до 69 333 человек.

Всемирная продовольственная программа ООН приостановила доставку продовольствия в северные районы сектора Газа из-за опасности для сотрудников. ВПП признала, что решение повысит риск голодной смерти для сотен палестинцев.

Лондон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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