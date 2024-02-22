В Южной Корее к протесту присоединились более 9 000 врачей

Число подавших на увольнение врачей-стажеров в Южной Корее увеличилось до 9 275 человек. Крупнейшие больницы Сеула сократили количество операций, и пациенты забросали Минздрав жалобами, сообщил второй замминистра здравоохранения Пак Мин Су.

В Минздраве подтвердили, что 74,4% всех младших врачей подали заявления об отставке. Из них 8 024 уже покинули рабочие места несмотря на угрозы судебного разбирательства. В Минздраве зарегистрировали около 150 жалоб от возмущенных пациентов, чьи операции отложили или лечение было нарушено из-за нехватки персонала, передает агентство «Рёнхап».

Корейская ассоциация интернов-резидентов потребовала от правительства отказаться от планов по расширению квоты для студентов-медиков. Корейская медицинская ассоциация назначила коллективное голосование по вопросу, стоит ли присоединиться к протесту. Положительное решение может окончательно привести к коллапсу системы здравоохранения в стране.

Напомним, медицинскому сообществу не понравились планы властей набрать в медицинские вузы на 2000 больше студентов, чтобы решить проблему нехватки медиков. Практикующие врачи и стажеры заявили, что качество знаний упадет, если квоту для набора учащихся увеличат.

Сеул, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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