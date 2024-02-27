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Вторник, 27 февраля 2024, 13:42 мск

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Во Франции из дома Алена Делона изъяли огнестрельное оружие

Во Франции жандармы изъяли из дома 88-летнего актера Алена Делона несколько десятков единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщает газета Parisien.

Отмечается, что у актера есть разрешение на принадлежащее ему оружие. Предположительно, решение об изъятии было сделано в связи с состоянием здоровья Делона. Месяц назад суд ограничил его в дееспособности.

По словам спутницы Делона Хироми Роллен, она обеспокоена тем, что актер не проходит лечение, при этом в его доме хранится много оружия.

Ранее Роллен обвинила детей Делона в попытке умышленного убийства отца. При этом младший сын актера заявил, что его сестра якобы злоупотребляла неведением отца и его слабостью.

Париж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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