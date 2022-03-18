Актер Ален Делон решился на эвтаназию

86-летний Ален Делон хочет уйти из жизни при помощи эвтаназии. Об этом заявил сын актера Энтони Делон. Легенда мирового кинематографа давно живет в Швейцарии, где эта процедура официально разрешена.

По словам Энтони, отец уже написал завещание, чтобы его четверо детей не ссорились из-за наследства. Согласно последней воле Делона подготовку к эвтаназии проведет его дочь Анушка.

Актер задумался об эвтаназии несколько лет назад, когда дважды перенес инсульт и его здоровье резко ухудшилось. С тех пор знаменитый француз живет в затворничестве и не показывается на публике.

Ранее Ален Делон заявлял, что не имеет ничего против эвтаназии. Он назвал процедуру добровольного ухода из жизни логичной и естественной. «С определенного возраста, с определенного момента мы имеем право свалить к черту по-тихому – без больниц, уколов и всего прочего», – заключил актер.

Берн, Зоя Осколкова

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