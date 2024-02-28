ООН: четверть населения Газы оказалась на грани голода

Почти все жители сектора Газа нуждаются в продовольственной помощи, а четверть из них оказалась на грани голода, заявил замглавы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Маурицио Мартина. В Египте скопились 15 тыс. тонн продовольствия, которую Израиль не пропускает в анклав.

Специалисты сообщили об острой нехватке продовольствия в Газе. Почти 380 тыс. человек находятся в катастрофической ситуации: без доступа к еде и медицинским услугам, с ограниченным доступом к чистой воде.

Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что с 23 января конвои с гуманитарной помощью не могут попасть на север Газы. В феврале удалось доставить в анклав вдвое меньше помощи, чем в январе. По его данным, в Египте скопилось более 15 тыс. тон продовольствия, предназначенного для жителей Газы, но его не могут доставить: мало пунктов проезда, ограничения на КПП, что приводит к большим очередям.

«Доставку гуманитарной помощи в Газу затрудняют: отсутствие гуманитарного прекращения огня, ведение конфликта без соблюдения международного права и ухудшение общественного порядка», – приводит его слова агентство «Анадолу».

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус назвал сектор Газа «зоной смерти», где «гуманитарная ситуация стала бесчеловечной и продолжает ухудшаться». Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что бездействие ООН делает всех членов Совбеза организации соучастниками Израиля.

«Риск полномасштабного голода возрастает каждый день. При отсутствии действенной реакции члены Совета Безопасности разделят всю полноту ответственности за использование Израилем голода в качестве метода ведения войны», – сказал дипломат на заседании по вопросу Газы.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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