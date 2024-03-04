Убитые ЦАХАЛ пленные криками просили о помощи – СМИ

Израильские пленные криками звали военных ЦАХАЛ и просили о помощи перед тем, как их расстреляли. Их крики и призывы попали на запись камеры на полицейской собаке, передает агентство «Анадолу».

СМИ получили аудиозапись, сделанную 15 декабря 2023 года на камеру GO, прикрепленную к полицейской собаке. На записи слышны крики: «На помощь. Мы пленные, спасите нас. Мы под лестницей». Вскоре после этого все трое были убиты израильскими военными.

ЦАХАЛ сообщила, что военные приняли пленных за боевиков и увидели в них угрозу. Поэтому безоружных людей расстреляли «по ошибке». Тела забрали для экспертизы, и выяснилось, что все убитые – израильтяне: Самер Талалка 22 лет, Йотам Хаим 28 лет и Алон Шамриз 26 лет. Им удалось сбежать от похитителей и пробраться к месту, где ЦАХАЛ проводила зачистку.

Израильские военные признались, что получили приказ убивать всех одетых в гражданское мужчин, способных держать оружие.

Тель-Авив, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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