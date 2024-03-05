В США неизвестные расстреляли людей на остановке

В США двое мужчин открыли огонь по людям на автобусной остановке. В результате погиб 17-летний подросток, еще четверо пострадали. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в Филадельфии. На остановке общественного транспорта находились около 20 человек, когда с ним подошли двое вооруженных людей и начали стрельбу.

17-летний юноша погиб на месте. Две находившиеся в автобусе женщины 49 лет и 71 года были ранены, одна – в правую руку, вторая – в голову. 15-летний мальчик попал в больницу с огнестрельным ранением ягодицы, еще один подросток получил ссадину, когда пытался убежать подальше от места происшествия.

Полиция проводит расследование. Предположительно, целью стрелявших был погибший. В общей сложности нападавшие произвели 40 выстрелов, личности злоумышленников устанавливаются.

Филадельфия, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube