Во время учений НАТО гусеничная машина переехала двоих военнослужащих

Двое военнослужащих пострадали во время учений НАТО в Польше. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Инцидент произошел в центре подготовки сухопутных войск в Дравске-Поморском. Гусеничная машина переехала двоих человек.

Пострадавшие получили тяжелые травмы. Их пришлось эвакуировать с помощью вертолета скорой помощи.

Международные учения НАТО стартовали в конце февраля. Участие в маневрах примут три тысячи военных из Албании, Турции, Испании, Великобритании и Польши, а также 700 различных видов техники.

Варшава, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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