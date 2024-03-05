Во время учений НАТО гусеничная машина переехала двоих военнослужащих

Двое военнослужащих пострадали во время учений НАТО в Польше. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.
Инцидент произошел в центре подготовки сухопутных войск в Дравске-Поморском. Гусеничная машина переехала двоих человек.
Пострадавшие получили тяжелые травмы. Их пришлось эвакуировать с помощью вертолета скорой помощи.
Международные учения НАТО стартовали в конце февраля. Участие в маневрах примут три тысячи военных из Албании, Турции, Испании, Великобритании и Польши, а также 700 различных видов техники.
Варшава, Зоя Осколкова
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