СМИ: переговоры по прекращению огня в Газе провалились

В Каире переговоры о перемирии в секторе Газа закончились провалом. ХАМАС не согласилось на предложение посредников и передало им свой вариант соглашения о прекращении огня, пишет Reuters.

«Переговоры между ХАМАС и посредниками прервались во вторник без какого-либо прогресса. Израиль отказался от участия, поскольку ХАМАС отклонило требование предоставить список всех заложников», – говорится в публикации.

Представитель ХАМАС Бассем Наим пояснил, что составить список заложников без прекращения огня невозможно, ведь пленники находятся в разных местах сектора Газа. Он передал свое предложение по перемирию и ждет ответа от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Нетаньяху не хочет договариваться, но теперь мяч на стороне американцев, чтобы заставить его добиться соглашения», – сказал Наим.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что переговоры о перемирии в Газе идут активно и стороны могут договориться о прекращении огня уже к 4 марта. Обсуждение перемирия велось в преддверии мусульманского поста Рамадан, который начнется вечером 10 марта.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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