Стороны могут договориться о перемирии в Газе до конца недели – Байден

Стороны могут договориться о прекращении огня в секторе Газа до конца недели, сообщил президент США Джо Байден. Движение ХАМАС подтвердило получение проекта соглашения о перемирии.

Новое предложение о перемирии обсуждается в преддверии мусульманского поста Рамадан, который начнется вечером 10 марта. Кроме того, международное давление на Израиль усилилось, даже прежние сторонники уничтожения ХАМАС призывают Тель-Авив прекратить остановить убийства мирных палестинцев.

«Мой советник по национальной безопасности говорит, что мы очень близки, но еще не закончили. Надеюсь, что до следующего понедельника будет достигнуто прекращение огня», – цитирует Байдена агентство «Анадолу».

Движение ХАМАС получило проект предложения по перемирию, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Документ предусматривает полное прекращение огня сторонами на 40 дней и прекращение воздушной разведки Израилем на восемь часов в день. Обмен пленными предложено провести по схеме один израильских заложник на 10 палестинцев.

Если стороны договорятся, каждый день перемирия в Газу будут впускать 500 грузовиков с гуманитарной помощью и предоставят 200 тыс. палаток. Женщинам, старикам и детям могут разрешить постепенно вернуться в северные районы анклава. Палестинцы смогут отремонтировать больницы и пекарни, а Израиль пропустит в анклав медицинское оборудование и топливо для больничных нужд.

На 27 февраля число убитых в Секторе Газа палестинцев превысило 29,7 тыс. человек, раненых – 70 тыс. человек. 2,3 млн жителей Газы страдают от нехватки продовольствия, воды и лекарств.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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