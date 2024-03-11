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Понедельник, 11 марта 2024, 13:42 мск

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В Новой Зеландии 50 пассажиров самолета пострадали из-за резкой потери высоты

В Новой Зеландии 50 пассажирам самолета потребовалась медицинская помощь. Люди получили травмы из-за резкой потери высоты воздушным судном. Об этом сообщает Reuters.

Самолет авиакомпании LATAM Airlines направлялся из Сиднея в Окленд. В воздухе судно резко потеряло высоту, пассажиры почувствовали нечто похожее на «небольшое быстрое падение».

Борт совершил запланированную посадку, после чего травмированным пассажирам оказали медицинскую помощь.

В общей сложности пострадали порядка 50 человек. У одного из них травмы очень серьезные. Отмечается, что среди пострадавших были не только пассажиры, но и бортпроводники.

Сидней, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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