Boeing президента Польши сломался перед вылетом из США

Boeing 737, на котором президент Польши Анджей Дуда должен был вернуться из США, оказался неисправным. Об этом сообщает Interia.

По данным издания, у правительственного самолета вышла из строя бортовая система мониторов экипажа. Дуда полетел на запасном воздушном судне, которое сделает промежуточную остановку на Азорских островах.

Поломка лайнера не изменит планов польского президента. Сегодня он посетит Брюссель, где встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

В США Дуда встречался с премьер-министром Дональдом Туском и президентом Джо Байденом.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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