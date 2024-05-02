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В США внезапно умер сообщивший о проблемах у Boeing аудитор

В США умер Джошуа Дин, который один из первых начал рассказывать о проблемах с деталями и сборкой у корпорации Boeing. Об этом сообщает The Seattle Times.

Дин работал аудитором качества у поставщика Boeing компании Spirit AeroSystems. В 2023 году мужчину уволили, а за год до этого он обнаружил, что механики неправильно просверлили отверстия в гермошпангоуте, о чем доложил начальству, но его замечание проигнорировали.

Две недели назад Дин попал в больницу с жалобами на проблемы с дыханием, позже у него обнаружили бактериальную инфекцию. Состояние пациента резко ухудшилось, медики не смогли спасти ему жизни. Отмечается, что мужчина был молод, вел здоровый образ жизни и ранее не жаловался на самочувствие.

Дин был одним из первых источников утечек о возможном игнорировании производственных дефектов у модели 737 Max. Он выступал свидетелем и давал показания в рамках иска к акционерам компании Boeing.

В марте в США нашли тело бывшего инженера Boeing Джона Барнетта. Ранее он дал показания в рамках судебного процесса против компании. Барнетт проработал в Boeing 32 года и вышел на пенсию в 2017 году. Он обвинил корпорацию в том, что сотрудники авиазавода, находясь под давлением со стороны руководства, были вынуждены устанавливать на производимые самолеты некачественные детали, чтобы предотвратить задержки на производственной линии.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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