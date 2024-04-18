Четыре информатора заявили о проблемах с безопасностью у Boeing 737 Max, 787 Dreamliner и Boeing 777

Четыре информатора, в том числе нынешние и бывшие сотрудники Boeing, в среду, 17 апреля, дали показания перед комитетом по расследованию Сената США, призванным предотвратить «серьезные проблемы» в производстве самолетов Boeing 737 Max, 787 Dreamliner и 777.

«Я здесь не потому, что хочу быть здесь. Я здесь, потому что (...) я не хочу видеть крушение Боинга 787 или Боинга 777», – заявил перед сенаторами Сэм Салехпур, инженер по качеству авиапроизводителя, который работает на компанию уже 17 лет.

«У меня есть серьезные опасения по поводу безопасности 787-го, и я готов пойти на профессиональный риск, чтобы высказаться об этом», – сказал он, отметив, что он также заметил проблемы на 777-м Боинге.

«Меня отстранили от работы, мне сказали заткнуться, мне угрожали физической расправой, – продолжил инженер. – Если со мной что-то случится, я спокоен, потому что чувствую, что, дав открытые показания, я спасу много жизней».

За слушаниями в среду последуют еще несколько. В частности, для дачи показаний будут вызваны представители Boeing и ФАУ, сообщил в преамбуле сенатор-демократ Ричард Блюменталь, председатель комиссии по расследованию.

«Появляется все более серьезные обвинения в том, что культура безопасности в Boeing нарушена и эта практика неприемлема», – отметил Ричард Блюменталь, уточнив, что за последние дни он получил многочисленные показания.

В среду перед слушанием компания Boeing снова выступила в защиту своих самолетов, заявив, что она по-прежнему «уверена в безопасности и долговечности 787 и 777». Два инженера на брифинге в понедельник отрицали, что около 1400 самолетов Boeing имели серьезные недостатки в безопасности.

«Boeing понимает важность надзорных обязанностей комиссии, и мы сотрудничаем с этим расследованием», – повторяла группа в течение нескольких дней, утверждая, что «предложила предоставить документы, показания и технические брифинги».

Помимо Сэма Салехпура, члены комиссии по расследованию также в течение почти двух часов выслушивали Эда Пирсона – бывшего менеджера Boeing, в частности, по программе 737 Max, – и Джо Джейкобсена, который проработал 25 лет в ФАУ после одиннадцати лет в Боине, и Шон Прухницки – специалиста по авиационной безопасности и бывшего пилота авиакомпании.

«Я сделал все, что мог, чтобы сообщить миру, что «Макс» по-прежнему небезопасен, и предупредить власти об опасностях производства «Боинга», – сказал Пирсон. Но «после двух аварий ничего не изменилось».

Использование самолетов 737 Max было приостановлено во всем мире после крушения двух самолетов 737 Max 8 в 2018 и 2019 годах (346 погибших) из-за конструктивных дефектов.

Теперь три из четырех моделей коммерческих самолетов, производимых в настоящее время американской группой, официально являются предметом расследования регулятора. В нем рассматривается семейство 737, флагманского самолета Boeing, после того, как 5 января у самолета 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines потерялась дверная крышка.

Аудит ФАУ выявил «проблемы несоблюдения требований» у производителя и его субподрядчика Spirit AeroSystems. Инцидент на Аляске произошел после нескольких производственных проблем в 2023 году, связанных с 737 Max и Dreamliner.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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