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Среда, 8 мая 2024, 13:31 мск

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Boeing приземлился в аэропорту Стамбула с невыпущенным шасси

У грузового самолета Boeing 767 не раскрылась передняя стойка шасси во время посадки в Стамбуле. Об этом сообщает Habertürk.

Инцидент произошел на рейсе, летевшем из Франции в Турцию. Во время первой попытки приземления передняя стойка шасси не раскрылась. Тогда пилоты приняли решение уйти на второй круг и сажать самолет без шасси.

В результате лайнер сел «на нос», после чего еще несколько метров ехал вперед. Предварительно, никто из экипажа не пострадал.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. Проводится расследование.

Стамбул, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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