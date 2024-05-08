Boeing приземлился в аэропорту Стамбула с невыпущенным шасси

У грузового самолета Boeing 767 не раскрылась передняя стойка шасси во время посадки в Стамбуле. Об этом сообщает Habertürk.
Инцидент произошел на рейсе, летевшем из Франции в Турцию. Во время первой попытки приземления передняя стойка шасси не раскрылась. Тогда пилоты приняли решение уйти на второй круг и сажать самолет без шасси.
В результате лайнер сел «на нос», после чего еще несколько метров ехал вперед. Предварительно, никто из экипажа не пострадал.
В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. Проводится расследование.
Стамбул, Зоя Осколкова
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