Boeing потерял колесо при взлете в Йоханнесбурге

Пассажирский самолет Boeing 737-800 потерял колесо при взлете из аэропорта Йоханнесбурга. Судну пришлось вернуться на посадочную полосу, никто не пострадал.

ЧП случилось с самолетом авиакомпании FlySafair на рейсе в Порт-Элизабет в Южно-Африканской Республике. Почти сразу после отрыва судна от земли отвалилось одно из колес шасси. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла успешно, никто из пассажиров и экипажа не пострадал, пишут «Известия».

Ранее в аэропорту Денвера самолету Boeing-737-800 пришлось садиться вскоре после взлета. Во время отрыва от земли у борта отвалился капот двигателя, обломки ударились о закрылок.

Йоханнесбург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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