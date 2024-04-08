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Понедельник, 8 апреля 2024, 11:28 мск

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В США у лайнера Boeing при взлете отвалилась обшивка двигателя

Самолет авиакомпании Southwest Airlines вернулся в аэропорт вылета после того, как у него разрушилась обшивка двигателя. Об этом сообщает Financial Times.

Инцидент произошел в международном аэропорту Денвера. У Boeing-737-800 во время взлета отвалился капот двигателя, обломки ударились о закрылок. Экипаж запросил экстренную посадку.

Отмечается, что лайнер приземлился в штатном режиме, пострадавших нет. Судно отправили на ремонт.

Федеральное управление гражданской авиации США проводит расследование, выясняются причины произошедшего.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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