В США у лайнера Boeing при взлете отвалилась обшивка двигателя

Самолет авиакомпании Southwest Airlines вернулся в аэропорт вылета после того, как у него разрушилась обшивка двигателя. Об этом сообщает Financial Times.
Инцидент произошел в международном аэропорту Денвера. У Boeing-737-800 во время взлета отвалился капот двигателя, обломки ударились о закрылок. Экипаж запросил экстренную посадку.
Отмечается, что лайнер приземлился в штатном режиме, пострадавших нет. Судно отправили на ремонт.
Федеральное управление гражданской авиации США проводит расследование, выясняются причины произошедшего.
Вашингтон, Зоя Осколкова
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