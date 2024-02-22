Boeing уволила руководителя программы бракованных самолетов

Компания Boeing уволила руководителя программы самолетов 737 MAX. Поводом послужили результаты расследования, которое выявило массовое ослабление болтов в воздушных судах этой модели.
Как сообщает газета The Seattle Times, от должности отстранили вице-президента программы 737 MAX и генерального директора завода окончательной сборки в Рентоне Эда Кларка. Его должность заняла вице-президент подразделения коммерческих авиалиний Кэти Рингголд.
В компании подчеркнули, что кадровые перестановки направлены на повышение внимание к качеству и безопасности выпускаемых самолетов.
Тем временем, в США произошел очередной инцидент с самолетом Boeing. У лайнера United Airlines, летевшего из Сан-Франциско в Бостон, во время полета отвалилась обшивка крыла. Капитан воздушного судна принял решение о посадке в Денвере.
Вашингтон, Зоя Осколкова
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