Авиакомпания обнаружила массовое ослабление болтов в самолетах Boeing

Детали самолетов американского производителя авиационной техники Boeing оказались не зафиксированы из-за ослабления болтов. Об этом сообщил генеральный директор перевозчика Alaska Airlines Бен Миникуччи.

Миникуччи впервые прокомментировал инцидент с лайнером авиакомпании Boeing 737 MAX 9, у которого оторвалась дверь в воздухе. По его словам, проведенные экспертами перевозчика проверки, показали, что у техники Boeing не были зафиксированы некоторые детали из-за ослабленных болтов.

«Я более чем расстроен и разочарован. Я зол. Это произошло с авиакомпанией Alaska Airlines. Это случилось с нашими клиентами, с нашим персоналом. И мой вопрос к Boeing заключается в том, что они собираются делать для улучшения своих собственных программ качества?» – сказал Миникуччи в интервью NBC News.

В начале января Boeing 737 MAX 9 совершил экстренную посадку в Портленде в американском штате Орегон. Во время полета у лайнера отделилась часть корпуса, в результате разгерметизировался пассажирский салон. По словам очевидцев, дверь аварийного люка выпала сразу после взлета. На борту находились 177 человек, никто не пострадал.

Авиакомпания Alaska Airlines временно вывела из эксплуатации все 65 своих самолетов этой модели. Федеральное управление гражданской авиации США FAA выпустило требование провести немедленные проверки судов Boeing 737 MAX 9, прежде чем они смогут вернуться к полетам. Вслед за этим Европейское агентство безопасности полетов (EASA) также распорядилось приостановить эксплуатацию Boeing 737 MAX 9.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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