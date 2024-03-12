В США нашли мертвым сообщавшего о проблемах со сборкой бывшего инженера Boeing

В США нашли тело бывшего инженера Boeing Джона Барнетта. Ранее он дал показания в рамках судебного процесса против компании. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным газеты, труп Барнетта был обнаружен в его автомобиле возле отеля в Южной Каролине. Предположительно, экс-инженер покончил с собой.

Барнетт проработал в Boeing 32 года и вышел на пенсию в 2017 году. Он обвинил корпорацию в том, что на Boeing 787 Dreamliner были установлены кислородные системы, которые показали уровень отказов в 25% случаев, то есть каждая четвертая дыхательная маска не пригодна к эксплуатации в чрезвычайной ситуации.

Более того, инженер заявлял, что сотрудники авиазавода, находясь под давлением со стороны руководства, были вынуждены устанавливать на производимые самолеты некачественные детали, чтобы предотвратить задержки на производственной линии.

По выходу на пенсию Барнетт начал длительную судебную тяжбу с Boeing и на момент своей смерти был в Чарльстоне, где принимал участие в судебных слушаниях. Американец также обвинял корпорацию в том, что она распространяет о нем ложные сведения и мешает карьере.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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