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В США хотят возбудить уголовное дело против авиаконцерна Boeing

Прокуратура США рекомендовала министерству юстиции возбудить уголовное дело в отношении корпорации Boeing. Авиастроитель нарушил заключенное три года назад соглашение.

По данным источников агентства Reuters, в соответствии с условиями договора власти отсрочили судебное разбирательство по двум катастрофам с самолетами Boeing. В свою очередь производитель выплатил двухмиллиардный штраф и гарантировал впредь тщательно следить за качеством своих воздушных судов.

Однако новые инциденты с лайнерами Boeing указывают на то, что компания не выполнила свои обязательства. Вопрос о возбуждении уголовного дела американский минюст должен рассмотреть до 7 июля.

Напомним, что авиастроителя уже давно и основательно лихорадит от скандалов. Так, только за последние полгода два сотрудника корпорации, дававшие в суде показания, которые выставляли Boeing в нелицеприятном свете, умерли при странных обстоятельствах.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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