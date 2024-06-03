Минтранспорта и Управление гражданской авиации США игнорируют нарушения корпорации Boeing

Информатор по делу о нарушениях в корпорации Boeing Эд Пирсон заявил, что из 35 вынесенных рекомендаций компания не выполнила ни одной, а Минтранспорта и Управление гражданской авиации США игнорируют все сообщения о найденных дефектах, – передает телеканал RT.

В комментарии телеканалу Пирсон сказал: «Министерство транспорта США и Федеральное управление гражданской авиации не принимают мер в отношении Boeing и игнорируют сообщения о найденных дефектах. На заводах присутствуют всего около 20 инспекторов, хотя там работают тысячи людей в три смены семь дней в неделю. Этого, действительно, мало! Мы встречались с главой Федерального Управления гражданской авиации и вторым человеком в иерархии Минтранспорта и передали им 35 рекомендаций, 35 выявленных проблемных мест, но они проигнорировали все и не выполнили ни одной из рекомендаций. Корпорации Boeing все сходит с рук благодаря наличию влиятельных друзей».

«Самолеты, которые сейчас летают в США, через 20 лет будут переданы в другие страны, и они должны быть безопасными. Так что речь идет не только о США, это – глобальная проблема. И нет ни одного оправдания! Погибли 346 человек, и ни с кого ничего не спрашивают! Но, компания только дает обещания и не собирается исправлять проблемы», – добавил информатор по делу о нарушениях в корпорации Boeing.

Следует напомнить, что в октябре 2022 года телеканал CNN сообщал, что окружной судья штата Техаса Рид О'Коннор постановил, что 346 человек, погибших в двух авиакатастрофах Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии в 2018-м и 2019 году, по закону признаны «жертвами преступления».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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