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Boeing готов признать вину в мошенничестве по делу о крушениях двух самолетов

Авиаконцерн Boeing согласился признать вину в сговоре с целью сокрытия от регуляторных органов проблем с техническим состоянием самолетов. Преступное мошенничество привело к гибели порядка тысячи человек в двух авиакатастрофах. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, Boeing пойдет на сделку со следствием. Речь идет расследовании крушений двух самолетов 737 Max в 2018 году в Эфиопии и в 2019 году в Индонезии. После трагедий компания признала, что в обоих случаях имел место сбой в работе установленной на борту системы улучшения характеристик маневренности.

Родственники жертв обратились в министерство юстиции США с требованием взыскать с компании 24,7 млрд долларов. В 2021 году производитель согласился выплатить 2,5 млрд долларов, из которых 243,6 млн были штрафом, 1,77 млрд – компенсацией авиакомпаниям, а 500 млн – компенсацией родственникам погибших.

В рамках сделки, которую еще должен одобрить федеральный судья, кроме штрафа Boeing обязуется вложить 455 млн долларов в улучшение безопасности своих программ и соответствия их необходимым нормам.

В статье отмечается, что признание вины может повлиять на способность компании получать выгодные государственные контракты.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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