Три сотни Боингов могут взорваться в воздухе из-за фатальной неисправности

Около 300 пассажирских самолетов американской авиастроительной компании Boeing, используемых авиакомпаниями United Airlines и American Airlines, имеют потенциально фатальную неисправность. Это может привести к взрыву борта в воздухе, сообщает Daily Mail со ссылкой на уведомление Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Отмечается, что компанию Boeing предупредили о «электростатическом разряде» или риске статического электричества возле топливных баков центрального крыла на модели 777, что, по мнению FAA, может привести к «воспламенению внутри топливного бака» и взрыву.

Ведомство сообщило об этой проблеме в марте и потребовало, чтобы Boeing и другие сторонние эксперты ответили на его запрос до 9 мая, но пока не ясно, сделала ли компания это.

По прогнозам, исправление уязвимости на 292 уязвимых самолетах обойдется компании Boeing, чья рыночная капитализация составляет $113,53 млрд, в менее чем в $698 тыс.

«Несмотря на публичные заявления руководителей Boeing, у авиапроизводителя нет культуры безопасности», – заявил бывший инженер по качеству в этой компании Сэм Салепур в сенате США во время открытых слушаний в прошлом месяце.

По его утверждениям, он видел, как рабочие Boeing использовали неправильные и непроверенные методы для центровки деталей в модели лайнеров 777.

Напимним, что авиастроителя уже давно и основательно лихорадит от скандалов. Так, только за последние полгода два сотрудника корпорации, дававшие в суде показания, которые выставляли «Боинг» в нелицеприятном свете, умерли при странных обстоятельствах.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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