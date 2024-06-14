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В США расследуют инцидент с пассажирским Boeing 737 Max 8

В США проводится расследование авиаинцидента. Пассажирский рейс из Феникса в Окленд столкнулся с редким колебанием самолета. Подобные случаи ранее приводили к катастрофам.

Самолет Boeing 737 Max 8 перевозчика Southwest Airlines столкнулся с эффектом «голландского шага» – это сложное колебание воздушного судна по курсу и по крену, которое сравнивают с движением голландских фигуристов. В 1985 году такое происшествие стало причиной гибели 520 пассажиров Boeing 747 авиакомпании Japan Air.

Как говорится в отчете Федерального управления гражданской авиации США (FAA), в этот раз самолет находился на высоте 9,7 км. Пилотам удалось вернуть управление, борт благополучно приземлился. Самолет отправили на осмотр. Техники выявили повреждение резервного блока управления питанием.

По словам экспертов, «голландский шаг» – довольно редкое явление на современных самолетах, потому что лайнер и его системы спроектированы таким образом, чтобы предотвратить крен в сторону земли.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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