Один пассажир погиб и 30 пострадали из-за сильной турбулентности на рейсе Singapore Airlines

По меньшей мере один пассажир погиб и еще несколько получили ранения на борту самолета авиакомпании Singapore Airlines, летевшего из Лондона в Сингапур, из-за сильной турбулентности. Об этом говорится в сообщении перевозчика. По данным СМИ, пострадали не менее 30 человек.

За несколько часов до приземления в пункте назначения авиалайнер начало сильно трясти. Экипаж был вынужден изменить маршрут и совершить экстренную посадку в Бангкоке.

Рейс приземлился в столице Таиланда в 15:45 по местному времени. Борт попал в зону турбулентности, когда пролетал над Андаманским морем.

«Мы можем подтвердить, что на борту Boeing 777-300ER есть пострадавшие и один погибший. Всего на борту находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа», – говорится в сообщении.

Погибший пассажир не был пристегнут ремнем безопасности. Авиакомпания не раскрывает, сколько пассажиров получили ранения или насколько серьезно они пострадали. Тайские СМИ уточняют, что пострадали 30 человек.

Перевозчик выразил «глубочайшие соболезнования семье погибшего» и заявил, что работает с властями Таиланда, чтобы «оказать необходимую медицинскую помощь» пострадавшим. Кроме того, авиакомпания направляет команду в Бангкок для оказания любой необходимой дополнительной помощи.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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