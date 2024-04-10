Бывший работник Boeing пожаловался на игнорирование руководством проблем качества

Бывший инженер Boeing Сэм Салехпур подал жалобу в федеральные регулирующие органы США. Он утверждает, что корпорация упростила процесс сборки своего самолета и игнорировала проблемы качества и безопасности. Об этом сообщает The Wall Street Journnal (WSJ).

Салехпур работал в компании с 2020 по начало 2022 года. Он был занят в программе сборки 787, а после того, как выразил опасения, его принудительно перевели в программу 777, а затем пригрозили увольнением.

Инженер утверждает, что корпорация упростила процесс сборки Boeing 787 Dreamliner, что создало чрезмерную нагрузку на важные соединения на более чем 1 тысяче самолетов. При этом такие ошибки трудно обнаружить. В безумной спешке сократить отставание по самолетам и вывести их на рынок компания Boeing не следовала собственным инженерным требованиям, заявил Салехпур.

В свою очередь в Boeing в ответе на жалобу экс-работники заявили, что уверены в безопасности своих бортов. «Анализ [Федерального управления гражданской авиации США] подтвердил, что эти проблемы не представляют никаких проблем с безопасностью, и самолет прослужит несколько десятилетий», – подчеркнули в компании.

В последнее время резко подскочило число технических неполадок, возникающих во время полетов лайнеров Boeing. Ранее компания уволила руководителя программы самолетов 737 MAX. Поводом послужили результаты расследования, которое выявило массовое ослабление болтов в воздушных судах этой модели.

В марте 2024 года был найден мертвым бывший инженер Boeing Джон Барнетт, который дал показания в рамках судебного процесса против компании. Он заявлял, что сотрудники авиазавода, находясь под давлением со стороны руководства, были вынуждены устанавливать на производимые самолеты некачественные детали, чтобы предотвратить задержки на производственной линии.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube