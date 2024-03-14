российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 14 марта 2024, 11:29 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В США самолет Boeing совершил экстренную посадку из-за технической неполадки

Boeing 777 компании Amercian Airlines совершил экстренную посадку из-за технической неисправности. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Борт приземлился в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Решение о посадке было принято после того, как пилот сообщил о некой неполадке. Что это была за поломка, не уточняется.

Отмечается, что никто из пассажиров не пострадал. Самолет отправили на технический осмотр.

На днях в Новой Зеландии 50 пассажирам самолета Boeing потребовалась медицинская помощь. Люди получили травмы из-за резкой потери высоты воздушным судном.

12 марта в США нашли тело бывшего инженера Boeing Джона Барнетта. Ранее он дал показания в рамках судебного процесса против компании. В частности, он заявлял, что сотрудники авиазавода, находясь под давлением со стороны руководства, были вынуждены устанавливать на производимые самолеты некачественные детали, чтобы предотвратить задержки на производственной линии.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / США

Захарова предупредила о подготовке НАТО к разделу Украины / «Гигантская афера»: в Швеции разобрались, как их затащили в НАТО / США срывают сделку по продаже атомных подводных лодок Австралии / Трамп и Байден набрали необходимые голоса для выдвижения на выборах президента / К лету: в США назвали точку невозврата для Украины / Корабль Crew Dragon с российским космонавтом на борту приводнился во Флориде / За последние 15 лет госдолг развитых стран увеличился вдвое / Пушков назвал сдвигом в стратегии Запада слова Столтенберга

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Транспорт, США,