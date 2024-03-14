В США самолет Boeing совершил экстренную посадку из-за технической неполадки

Boeing 777 компании Amercian Airlines совершил экстренную посадку из-за технической неисправности. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Борт приземлился в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Решение о посадке было принято после того, как пилот сообщил о некой неполадке. Что это была за поломка, не уточняется.

Отмечается, что никто из пассажиров не пострадал. Самолет отправили на технический осмотр.

На днях в Новой Зеландии 50 пассажирам самолета Boeing потребовалась медицинская помощь. Люди получили травмы из-за резкой потери высоты воздушным судном.

12 марта в США нашли тело бывшего инженера Boeing Джона Барнетта. Ранее он дал показания в рамках судебного процесса против компании. В частности, он заявлял, что сотрудники авиазавода, находясь под давлением со стороны руководства, были вынуждены устанавливать на производимые самолеты некачественные детали, чтобы предотвратить задержки на производственной линии.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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