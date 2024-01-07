США и Европа приостановили эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9

США и страны Европы приостановили эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9 из-за инцидента на рейсе авиакомпании Alaska Airlines. У воздушного судна в воздухе оторвалась часть фюзеляжа.

Накануне Boeing 737 MAX 9 совершил экстренную посадку в Портленде в американском штате Орегон. Во время полета у лайнера отделилась часть корпуса, в результате разгерметизировался пассажирский салон. По словам очевидцев, дверь аварийного люка выпала сразу после взлета. На борту находились 177 человек, никто не пострадал.

Авиакомпания Alaska Airlines временно вывела из эксплуатации все 65 своих самолетов этой модели. Федеральное управление гражданской авиации США FAA выпустило требование провести немедленные проверки судов Boeing 737 MAX 9, прежде чем они смогут вернуться к полетам.

Вслед за этим Европейское агентство безопасности полетов (EASA) также распорядилось приостановить эксплуатацию Boeing 737 MAX 9. При этом в ведомстве отметили, что ни одна авиакомпания страны – члена ЕС в настоящее время не эксплуатирует самолеты в затрагиваемой конфигурации.

О необходимости соответствовать требованиям директивы FAA для захода в воздушное пространство страны объявил и британский авиарегулятор.

Кроме того, турецкая авиакомпания Turkish Airlines приостановила эксплуатацию пяти своих самолетов Boeing 737 MAX 9 для проведения проверок.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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