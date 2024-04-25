В Японии при посадке Boeing произошла утечка масла

В Японии при посадке Boeing с двумя сотнями пассажиров на борту произошла утечка масла. Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, нештатная ситуация случилась с Boeing 787-800 Dreamliner авиакомпании All Nippon Airways. Самолет выполнял рейс из Токио в Титосе. На борту находились 204 пассажира и девять членов экипажа.
Во время приземления масло вытекло и испарилось при контакте с горячим двигателем, создавая видимость задымления. В кабине пилотов сработал предупреждающий сигнал.
Лайнер благополучно приземлился и был отбуксирован в терминал прибытия. Одну из взлетно-посадочных полос в воздушной гавани пришлось закрыть для устранения последствий утечки.
Токио, Зоя Осколкова
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