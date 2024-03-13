ЦАХАЛ убила дроном палестинца, приняв его велосипед за ракетную установку

ЦАХАЛ признала, что нацелила дрон на безоружного палестинца на севере сектора Газа. Мужчина нес велосипед, который оператор беспилотника принял за ракетную установку.
3 марта израильская армия опубликовала кадры убийства палестинца в районе Зейтун. На снимках двое мужчин шли между разрушенных зданий. Один нес в руках предмет, который израильские военные назвали ракетной установкой.
После запроса ЦАХАЛ признала, что мужчина был безоружен и нес велосипед, передает агентство «Анадолу». Израильтяне оправдали себя тем, что ЧП случилось в зоне боевых действий, а маршрут, по которому шли мужчины, якобы используется для контрабанды оружия.
Израильский военный врач пожаловался, что бойцы ЦАХАЛ занимаются мародерством в секторе Газа, поджигают дома и убивают задержанных палестинцев без суда.
Москва, Наталья Рязанова
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