Южная Корея подготовит план убийства руководства КНДР на случай конфликта

Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик поручил войскам спецопераций проработать план «быстрого устранения» руководства КНДР на случай войны, передает агентство «Рёнхап».

В случае военного конфликта с северным соседом южнокорейские войска спецопераций станут «ключевым подразделением Корейской системы массового наказания и возмездия». Они должны будут проникнуть в правительственный бункер Пхеньяна и уничтожить руководство противника и возможность нанести ядерный удар.

В министерстве подтвердили, что войска Южной Кореи и США во время совместных учений отрабатывали «проникновение на ключевые объекты управления противника». Они посетили ключевой командный бункер МО в Соннаме, чтобы потренироваться «на местности».

Пхеньян готов к оккупации «вредоносного» соседа в случае прямой угрозы северокорейскому государству, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын. КНДР неоднократно призывала Южною Корею и США прекратить провокации, в том числе, в виде совместных учений.

Сеул, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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