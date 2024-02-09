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Пятница, 9 февраля 2024, 13:59 мск

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КНДР готова оккупировать Южную Корею в случае прямой угрозы

Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи

Руководство КНДР готово к оккупации «вредоносного» соседа в случае прямой угрозы северокорейскому государству, заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

«Определение южнокорейских марионеток как наиболее вредоносного и неизменно главного врага нашей страны и принятие решения об оккупации их территории в случае возникновения чрезвычайной ситуации в качестве национальной политики являются разумной мерой для безопасности нашей страны, мира и стабильности в будущем», – сказал политик.

Его речь по случаю 76-й годовщины основания Корейской народной армии опубликовало ЦТАК.

В середине января Ким Чен Ын предложил указать Южную Корею главным врагом в северокорейской конституции. Пхеньян закрыл три ведомства, отвечавших за сотрудничество с южным соседом, а также отменил законы об экономическом сотрудничестве между Севером и Югом Кореи и о кымгансанской особой зоне международного туризма.

Пхеньян, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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