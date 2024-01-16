Ким Чен Ын призвал вписать в конституцию Южную Корею как главного врага

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын предложил указать Южную Корею главным врагом в северокорейской конституции. Пхеньян закрыл три ведомства, отвечавших за сотрудничество с южным соседом, передает агентство «Рёнхап».

На заседании парламента Ким Чен Ын предложил изменить статус Республики Корея с партнера по примирению на «неизменного главного врага». Это положение предложено внести в текст конституции Северной Кореи. Территория Южной Кореи будет рассматриваться как аннексированная часть КНДР и в случае войны должна быть возвращена под управление Пхеньяна.

Северокорейские власти упразднили три ведомства, которые должны были содействовать межкорейскому диалогу и сотрудничеству. Под закрытие попали Комитет мирного воссоединения стран, Национальное бюро экономического сотрудничества и Кымгансанская администрация международного туризма.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын пригрозил «уничтожить Южную Корею, если она будет угрожать суверенитету и безопасности». Он отметил, что Сеул почти 80 лет ведет политику с целью свержения государственного и общественного строя в Северной Корее.

Пхеньян, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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