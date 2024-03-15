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В Пентагоне признали, что ледокольный флот США уступает российскому и китайскому

Фото: www.rosatomflot.ru

Американский ледокольный флот серьезно уступает российскому и китайскому. Об этом заявил глава Северного командования ВС США и Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) генерал Грегори Гийо.

По его словам, береговая охрана США дополнительно закупает ледоколы, но несмотря на эти меры Штаты уступают по их числу, передает ТАСС. «И это ограничивает нашу свободу маневра в этом регионе», – сказал Гийо на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

В 2022 году предыдущий глава Северного командования ВС США генерал Глен Ванхёрк заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают в ближайшие несколько лет существенно нарастить свое присутствие в Арктике. Он указал на то, что у России в Арктике имеется значительно больший, чем у США, потенциал. В частности, в состав американского флота входят два ледокола, тогда как у РФ их число превышает 55.

Накануне газета Business Insider сообщила, что в США готовят вооруженные силы для боевых действий в условиях полярного климата, чтобы отстаивать свое доминирование в Арктике. Вашингтон намерен противостоять Москве и Пекину в регионе.

Россия наращивает присутствие в Арктике, принимая меры по реконструкции аэродромов и военных баз советской эпохи и размещению большего количества подразделений противовоздушной и противоракетной обороны, а также стремится усилить свое влияние и претендовать на большую часть арктического морского шельфа.

Тем временем, Китай рассматривает обширный Арктический регион как новую стратегическую границу, место, где существует «неопределенный суверенитет», предполагающий оправдание доступа и присутствия на крайнем Севере. Это может привести к усилению конкуренции в регионе и, в свою очередь, к напряженности.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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