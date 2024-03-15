Австралия возобновит финансирование БАПОР

Австралия решила вновь отправлять деньги в Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Власти будут отслеживать, на что именно организация тратит их деньги, пишет The Guardian.

Австралийский МИД сообщил, что разморозит экстренное финансирование на шесть миллионов долларов в рамках более широкого пакета поддержки. Дополнительные четыре миллиона отправят ЮНИСЕФ, еще два миллиона – для нового механизма ООН по доставке помощи в сектор Газа.

«Первостепенным требованием для восстановления финансирования является гарантия того, что австралийские деньги будут использованы по назначению. Мы этим занимаемся», – заверили в МИД.

Австралия также присоединится к группе стран, доставляющих гуманитарную помощь по воздуху. Военно-транспортный самолет C-17A Globemaster ВВС Австралии доставит 140 парашютов.

После обвинения 12 сотрудников БАПОР в причастности к атаке ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года ряд стран приостановил финансирование БАПОР. Заметное ухудшение ситуации в секторе Газа на фоне израильской блокады гумпомощи привело к пересмотру решения.

Канберра, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube