Румыния получит самую большую базу НАТО

Самая большая база НАТО в Европе будет располагаться в Румынии после расширения 57-й авиабазы ВВС страны имени Михаила Когэлничану. Бухарест вложит почти 2,5 млрд евро в строительство площадки в 2800 га, сообщает Румынское телевидение.

«Начались работы по расширению военного комплекса. Тысячи американских солдат смогут жить там со своими семьями. Румынское государство инвестирует в проект около 2,5 млрд евро. Военный комплекс на площади 2800 га включать новые взлетно-посадочные полосы, диспетчерскую вышку, ангары, систему радионавигации», – говорится на портале.

На базе смогут разместиться 10 тыс. солдат НАТО и вспомогательный персоналом. Там планируется построить административные здания, школы и детские сады, магазины, рестораны, кинотеатр и больницу. Ожидается, что база будет готова к 2040 году.

НАТО открыла первую авиабазу на Западных Балканах в Албании. Это стало крупнейшим проектом НАТО в стране, на который потратили 50 млн евро.

Бухарест, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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