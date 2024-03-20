В сектор Газа впервые доставили гумпомощь по морю

МИД ОАЭ сообщил о первой парти гуманитарной помощи, которую удалось доставить в сектор Газа по морю. Судно привезло палестинцам 200 тонн риса и муки.

«Накануне утром на север сектора Газа доставлен крупный объем гумпомощи в сотрудничестве с Всемирной продовольственной программой ООН. Первое судно доставило в сектор Газа около 200 тонн риса, муки и протеина», – передает агентство «Анадолу».

Еще одно судно готовится отвезти вторую партию продовольствия из порта Ларнака в греческой части Кипра. На борт загрузили 240 тонн гумпомощи.

Австралия решила возобновить финансирование БАПОР на фоне ухудшения ситуации в секторе Газа. Большинство стран осудили Израиль за блокировку гумпомощи на КПП и использование голода в качестве оружия против жителей сектора Газа.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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