В Турции в аварии с микроавтобусом погибли пять человек

В Турции микроавтобус с пассажирами попал в аварию. В результате пять человек погибли, десять получили ранения. Об этом сообщила газета Yeni Şafak.
ДТП произошло на северо-западе страны. Грузовик, следовавший из Текирдага Сарай в Черкезкёй, столкнулся с пассажирским микроавтобусом, направлявшемся из Визе. По предварительным данным, в результате аварии погибли пять человек и десять человек получили травмы.
На место прибыли спасатели и бригады скорой помощи. Пострадавших госпитализировали в ближайшие медицинские учреждения.
Отмечается, что все участники аварии являются гражданами Турции.
Анкара, Зоя Осколкова
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