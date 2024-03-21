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Четверг, 21 марта 2024, 12:18 мск

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В Турции в аварии с микроавтобусом погибли пять человек

В Турции микроавтобус с пассажирами попал в аварию. В результате пять человек погибли, десять получили ранения. Об этом сообщила газета Yeni Şafak.

ДТП произошло на северо-западе страны. Грузовик, следовавший из Текирдага Сарай в Черкезкёй, столкнулся с пассажирским микроавтобусом, направлявшемся из Визе. По предварительным данным, в результате аварии погибли пять человек и десять человек получили травмы.

На место прибыли спасатели и бригады скорой помощи. Пострадавших госпитализировали в ближайшие медицинские учреждения.

Отмечается, что все участники аварии являются гражданами Турции.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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