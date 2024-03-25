В Японии 26 человек попали в больницы после приема БАДов

В Японии госпитализировали 26 человек, принимавших пищевые добавки с содержанием красного дрожжевого риса. Об этом сообщила японская фармацевтическая компания Kobayashi Pharmaceutical.

Пищевая добавка предназначена для снижения уровня холестерина. Первые случаи осложнений после приема БАДов зафиксированы в январе. Тогда шесть человек попали в больницу, при этом одному из пациентов потребовался диализ.

Исследование выявило в добавке компоненты, которые не были заявлены изготовителем. Компания приняла решение об отзыве всей продукции, содержащей красный дрожжевой рис, а также попросила 52 фирмы, которым поставляет ингредиенты, остановить продажу препаратов.

По состоянию на 24 марта известно о 26 случаях госпитализации людей из-за развившихся заболеваний почек и других органов.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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