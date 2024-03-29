В Японии пятеро умерли и 114 госпитализированы после приема БАДа

В Японии выросло число погибших и пострадавших после приема пищевой добавки. Об этом сообщает агентство Associated Press.

На данный момент известно о пяти умерших и 114 госпитализированных после приема пищевых добавок с красным рисом, которые производит фармацевтическая компания Kobayashi Pharmaceutical.

Число пострадавших может вырасти. Исполнительный директор компании Ацуси Ватанабэ заявил, что еще около 680 человек уже обратились или намерены обратиться к врачам для проверки состояния здоровья.

Производитель обязался взять на себя медицинские расходы пациентов, которые обратились в больницу после употребления указанного БАДа.

В настоящее время продажа пищевых добавок с красным рисом полностью остановлена. По всей Японии отзывают не только БАДы, но и все продукты и приправы, которые содержат этот компонент, даже если он использовался только как ароматизатор или краситель. В Китае остановлены онлайн-продажи тех же товаров.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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