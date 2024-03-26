В Японии умер один из пострадавших от БАДов

Один из пострадавших от пищевых добавок с красным рисом умер от осложнений в японской Осаке. Число людей, попавших в больницу после употребления БАДов, превысило 70 человек, передает агентство Kyodo.

Напомним, врачи отправили в стационар 26 человек, регулярно принимавших пищевые добавки с красным дрожжевым рисом от производителя Kobayashi Pharmaceutical. Граждане хотели с их помощью снизить холестерин, но получили заболевания почек. Одному человеку потребовался диализ.

Один из постоянных покупателей БАДа умер, сообщила его семья в претензии к компании-производителю. Японец употреблял их добавку с апреля 2021 года и пропил 35 упаковок. Специалисты выясняют, насколько его смерть связана с приемом БАДа.

Врачи отправили в больницу еще 50 человек с почечной недостаточностью и другими проблемами после использования добавки. Производитель официально подтвердил, что заболевания 13 пациентов точно вызваны БАДом.

По всей Японии отзывают не только БАД с красным рисом, но и все продукты и приправы, которые содержат этот компонент, даже если он использовался только как ароматизатор или краситель. В Китае остановлены онлайн-продажи тех же товаров. Только в 2023 году Kobayashi Pharmaceutical произвела 18,5 тонн ингредиентов из красного дрожжевого риса. Другие компании закупили 16,1 т для собственных производств.

Ученые в КНР предположили, что ферментация красного риса могла привести к образованию токсичного вещества цитринина. Оно как раз может вызвать болезни почек. Kobayashi Pharmaceutical отрицала наличие этого вещества в своей продукции.

Осака, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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