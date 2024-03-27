Фермеры заблокировали улицы и облили полицию навозом в Брюсселе

Недовольные политикой Евросоюза фермеры заблокировали улицы вокруг штаб-квартиры ЕС в Брюсселе и облили полицию жидким навозом. В ответ на это стражи порядка применили водометы и слезоточивый газ, пишет Associated Press.

Аграрии пригнали к главному зданию ЕС около 250 тракторов, перекрыв ведущие к нему дороги. По данным телеканала BFM-TV, на улицах Брюсселя собралось порядка 900 единиц сельхозтехники. Фермеры держали плакаты «Дайте нам заработать на жизнь».

Фермеры особо активно протестовали во время встречи министров сельского хозяйства стран блока. В здание штаб-квартиры ЕС летели корнеплоды и яйца, митингующие подожгли привезенные с собой связки сена. Позже начали поливать улицу и полицейские заграждения жидким навозом.

Полиция принялась тушить костры с помощью водометов и развернула их в сторону протестующих. Между фермерами и правоохранителями произошли стычки, в которых полиция применила слезоточивый газ. Более 10 человек пострадали, но медики не нашли у них серьезных повреждений, госпитализация никому не потребовалась.

«Чтобы иметь сильную Европу, необходимо сильное сельское хозяйство. Фермеры должны быть приоритетом», – заявил один из бельгийских фермеров. В акции также участвовали аграрии из Португалии, Испании, Италии.

Агентство отмечает, что экоактивисты недовольны уступками со стороны европейских властей на фоне фермерских протестов. Активисты предупредили, что послабления скажутся на будущих поколениях, которым придется жить в условиях изменившегося климата.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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