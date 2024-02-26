Несколько фермеров на тракторах прорвались через кордон в Брюсселе

Порядка 100 фермеров на тракторах заблокировали подъезды к штаб-квартире Евросоюза в Брюсселе в день встречи министров сельского хозяйства. Несколько участников акции забросали полицейских яйцами и прорвали ограждение, а полиция применила водометы.

Около 900 тракторов заполнили улицы Брюсселя, участники протестов поджигали шины, бросали в полицейских яйцами и пустыми бутылками. Полиция выстроила кордоны у главных входов в здание Европейского совета. В некоторых местах против фермеров применили водометы, а на одном участке фермеры прорвали ограждение, и полицейским пришлось убегать, чтобы не попасть под колеса тракторов, пишет Daily Mail.

«Это похоже на гражданскую войну», – пожаловались еврочиновники.

Еще одна крупная акция протеста аграриев прошла в Мадриде, передает Reuters. Фермеры со всей Испании устроили шумовую атаку: дули в свистки, звонили в колокольчики и били в барабаны в знак протеста против волокиты и сельскохозяйственной политики ЕС.

Фермеры многих стран ЕС выехали на сельхозтехнике на улицы крупных городов в знак протеста против активного продвижения зеленой повестки в политике блока. Изменения грозят аграриям разорением. Предметом недовольства в ряде государств стал экспорт дешевого украинского продовольствия. Участники протестов высыпают зерно из вагонов и грузовиков, выливают вино на дорогу, поджигают сено и покрышки, вываливают у административных зданий навоз.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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