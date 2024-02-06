Фермеры в Греции присоединились к протестам

Фермеры в большинстве регионов Греции начали акции протеста, и недовольство грозит разгореться по всей стране. Испанские фермеры перекрыли основные магистрали в стране, а в Нидерландах прошли ночные протесты с кострами.

Недовольных фермеров становится все больше на улицах Греции. Они возмущены требованиями в свете новой климатической политики: сокращением площадей под посевами и поголовья скота, урезанием мер поддержки. Также греческие аграрии потребовали у правительства субсидии на топливо и компенсацию за неурожай оливок, пишет Ert-news.

Лидер партии «Коалиция радикальных левых сил – Прогрессивный альянс» Стефанос Касселакис выразил поддержку фермерам и пожелал им добиться справедливости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис также признал обоснованность недовольства аграриев. Он заявил, что зеленый переход нужен и неизбежен, но проводить его нужно аккуратно и спокойными темпами.

По данным портала, сотни тракторов заблокировали дороги по всей Испании. Около 350 сельхозмашин перекрыли подъезды к долинам Пиренеев, сложная ситуация в Каталонии и районе Серданья.

В Нидерландах фермеры провели ночные акции с перекрытием дорог и разведением костров. В некоторых районах они жгли асбестовые листы, которые выделяют вредные вещества, также в костры шло сено, покрышки, сообщил телеканал NOS.

Афины, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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